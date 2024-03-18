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Губерниев о деле Валиевой: «Это же рубрика «Хоть стой, хоть падай». Я убежден, что девушка честная и чистая, но правила-то нарушены»

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о дисквалификации фигуристки на 4 года за допинг. Позднее CAS также подтвердил решение Международного олимпийского комитета (МОК) о временном отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) по делу о представительствах новых регионов в организации.

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