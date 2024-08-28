Чиновница из Белгорода пойдёт под суд за попытку теракта по указке Киева

Свою вину женщина не признала.фото: t.me/gumvdso--> Бывшей сотруднице администрации Белгородской области Виктории Шинкарук и её сообщнику Александру Холодкову предъявили обвинения в подготовке теракта по указанию спецслужб Украины.
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