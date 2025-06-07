«Кооператив» во Владивостоке закрылся на три четверти. «Ушла эпоха…»

Гастро-барное пространство «Кооператив» во Владивостоке, принимающее гостей с 2020 года (а с 2022 года — в двух локациях), практически закрылось — за первую неделю июня пространство натуральным образом «сколлапсировало»: 4 июня закрылся «Кооператив 2.