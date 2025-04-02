АЛЕКСАНДР Крымский Где вы русские долго терпеть будете произвол бешенных черножопых ишаков. Или вы ждете окончания сво когда ребята злыми вернутся и начнут убивать ишаков. Всех прокураторов и мусоров продажных под суд.

АЛЕКСАНДР Крымский Вначале пусть отсидят за свои преступления а потом коленом под зад ишаку и в кишлак.