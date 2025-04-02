"Русская община" дала отпор банде мигрантов: Али все решал и заставлял вставать русских школьников на колени

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Где вы русские долго терпеть будете произвол бешенных черножопых ишаков. Или вы ждете окончания сво когда ребята злыми вернутся и начнут убивать ишаков. Всех прокураторов и мусоров продажных под суд.
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3 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Вначале пусть отсидят за свои преступления а потом коленом под зад ишаку и в кишлак.
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3 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Все потому что мусора и прокуроры или сами черножопые пидорасы или купленные ишачьими диаспорами
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3 час.
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