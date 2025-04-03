Время скинуть старую кожу: лучшие пилинги и скрабы этой весной

Весна — время, когда кожа, как и все вокруг, приходит в себя после зимней спячки. Морозы, отопление, плотные текстуры кремов, нехватка солнца — все это делает ее тусклой, обезвоженной, «заспанной» даже при правильном и регулярном уходе.