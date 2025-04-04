Фотоловушка пролежала 50 лет в озере Лох-Несс. Пленку проявили и показали, что попало в кадр

Ученые выловили с глубины Лох-Несса странную камеру — и, как ни странно, пленка внутри уцелела. Позднее выяснилось, что устройство еще 50 лет назад сбросили на дно «охотники за лох-несским зверем», исследователям удалось проявить пленку и показать, что попало в кадр.