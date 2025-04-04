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Фотоловушка пролежала 50 лет в озере Лох-Несс. Пленку проявили и показали, что попало в кадр

Фотоловушка пролежала 50 лет в озере Лох-Несс. Пленку проявили и показали, что попало в кадр

Ученые выловили с глубины Лох-Несса странную камеру — и, как ни странно, пленка внутри уцелела. Позднее выяснилось, что устройство еще 50 лет назад сбросили на дно «охотники за лох-несским зверем», исследователям удалось проявить пленку и показать, что попало в кадр.

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Дур дом продолжается...Логики просто НОЛЬ
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19 час.
Елена Александровна
как же надоело это озеро, это что-то в нём и болтовня вокруг этой ерунды!
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14 час.
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