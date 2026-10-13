Тридцать лет в ожидании исполнения приговора

Как я отношусь к см казни? Отрицательно. Да, такой приговор абы так не выносят. Понятно, что за ним стоит такое преступление, для которого и наказание-то подобрать сложно.
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Запретители смертной казни! Просто представьте, что прямо перед Вами убили Ваших детей, а потом убийца говорит, что смертной казни нет и он готов отсидеть. Устроит Вас такой вариант???
Вы не поняли. Любой срок кончается. И чудовище, которого мы все обязаны зачем-то содержать (вместо помощи потерпевшим), выйдет на свободу. Надо объяснять, что будет дальше ?
Отсутствие смертной казни (или мораторий на ее исполнение) приводит к тому, преступнику, что совершившему тяжкое преступление, уже больше нечего бояться (больше пожизненного срока не дадут), и он начинает убивать людей (охранников при побеге, свидетелей преступления, инкасаторов и т.д.) Поэтому, к рецидивистам , да и к лицам совершившим убийство с особой жестокостью, смерную казнь применять нужно, - это будет справедливо.
Смертная казнь преступника не исправляет. Она и не для преступника предназначена, как бы эти мои слова ни звучали странно. Она нужна для того, чтобы все знали: В мире есть справедливость! И если ты отнял чужую жизнь- то расплатишься своей!
Кто- то скажет:
-Но ведь это дикий доисторический закон «Око за око»!
Именно так! И именно в этом и состоит справедливость- то есть, равное воздаяние за равное преступление. Хотя эту женщину по- человечески жаль. Она своим 30- летним заключением уже искупила свою вину. Можно было бы и отпустить... Вместо этого ее (через 30 лет!) подвергли смертной казни, да еще и неудачно. Но ведь она- то за всю эту «процедуру» уже в мыслях испытала смерть!
Не знаю, как в США, но на Руси существовал обычай: Если при повешении веревка обрывалась и преступник оставался жив- его отпускали.
Может быть, у властей хватит гуманности отпустить ее...
Я за смертную казнь. Ошибки природы следует исправлять.
Я против мучительства.
Я за суд, которому можно было бы доверять.
Уверен, что смертная казнь должна быть. И должна существовать отсрочка в некоторое количество лет (она и есть, даже в Афганистане), на случай судебной ошибки. Много пишут, какие мучения испытывают осужденные пожизненно. Потому считаю, что люди, выступающие против казни, скрытые садисты. А их садистические наклонности вынужден против своей воли поддерживать персонал тюрьмы, где сидят приговоренные. Это мое личное мнение, не совпадающее с мнением верхних начальников и чиновников разного уровня, распределяющих материальные блага
американсы, что с них взять?