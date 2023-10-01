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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чемпионат Франции. «Дижон» встретится с «Метрополитаном», «Виллербан» сыграет с «Монако»

В воскресенье, 1 октября, продолжится новый сезон французской лиги LNB Pro А. В рамках регулярного чемпионата «Дижон» встретится с «Метрополитаном», «Виллербан» сыграет с «Монако».

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