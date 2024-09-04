Врач рассказал об опасности избытка кальция в организме

Кальций — один из жизненно важных макроэлементов, который выполняет в организме самые разные задачи: поддерживает структуру костей и зубов, отвечает за сокращение мышц, участвует в процессе свертывания крови, регулирует артериальное давление и уровень холестерина.
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