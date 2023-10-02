Daily Mail: Сын президента Байдена наркоман Хантер, подозревается в связях с секс-торговлей в Европе

Журналисты британской газеты Daily Mail, ссылаясь на документы Минфина США, написали статью о том, что сын президента Джо Байдена подозревается полицейскими в связях с «восточноевропейской сетью секс-торговли людьми».
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