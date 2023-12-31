Самые удивительные техноистории 2023 года

2023-й оказался по-своему удивительным годом для мира технологий. Мы оказались как никогда близко к тому, чтобы в мире появился искусственный суперинтеллект, будущее которого до сих пор сложно предсказать.
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