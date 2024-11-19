Житель Алтая остался без денег и двигателя, но с памятным опытом общения с мошенником

Мужчина нашел выгодное предложение на одном из сайтов, но привлекательная сделка оказалась аферой В Алтайском крае мужчина потерял более 23 тысяч рублей при попытке купить бывший в употреблении автомобильный двигатель, сообщает региональное МВД.