Житель Алтая остался без денег и двигателя, но с памятным опытом общения с мошенником

Мужчина нашел выгодное предложение на одном из сайтов, но привлекательная сделка оказалась аферой В Алтайском крае мужчина потерял более 23 тысяч рублей при попытке купить бывший в употреблении автомобильный двигатель, сообщает региональное МВД.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии