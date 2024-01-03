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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Зенит» заплатит за Нино 5 млн евро сразу и еще 1 млн – как бонусы («Чемпионат»)

«Зенит» заплатит за Нино 5 млн евро сразу и еще 1 млн – как бонусы («Чемпионат»)

Как сообщает «Чемпионат», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией, 5 миллионов будут выплачены сразу, еще 1 миллион фигурирует в условиях сделки в качестве бонусов.

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