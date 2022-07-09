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В эфире американского ТВ защищают Путина и обвиняют во всем Байдена

В эфире американского ТВ защищают Путина и обвиняют во всем Байдена

Мне нравятся тенденции в западных СМИ. В них таки начала просачиваться хотя и горькая для людей, но правда — Россия, на самом деле, не имеет отношения к тому, что у них происходит.

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