⚠️Используй электроприборы безопасно МЧС России напоминает: ⭕не оставляй без присмотра включенные электроприборы; ⭕выключай технику на ночь и уходя из дома; ⭕используй исправное электрооборудование.
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