Кения хочет направить в Россию 10 тысяч граждан для трудоустройства

Президент Уильям Руто собирается продвигать страну как конкурентоспособный источник профессиональной и квалифицированной рабочей силы, рассказал его пресс-секретарь Кения планирует направить своих граждан в Россию, Саудовскую Аравию, Германию, Израиль и Сербию для трудоустройства.
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