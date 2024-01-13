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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Кения хочет направить в Россию 10 тысяч граждан для трудоустройства

Кения хочет направить в Россию 10 тысяч граждан для трудоустройства

Президент Уильям Руто собирается продвигать страну как конкурентоспособный источник профессиональной и квалифицированной рабочей силы, рассказал его пресс-секретарь Кения планирует направить своих граждан в Россию, Саудовскую Аравию, Германию, Израиль и Сербию для трудоустройства.

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