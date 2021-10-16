ВовкинПолитика«Началась постепенная откачка»: Путин обвинил Украину в воровстве российского газа Украина отказывается возвращать России газ, который сегодня находится на хранении в подземных хранилищах Украины.Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВПВладимир Пятицкийну что харант пока рожей не ткнули что воруруют в наглую мы дружбу будем иметь,балабол и чуток предатель и ещё мигрантов тащитАлекс МПиздили, пиздят и будут пиздить, пока в России нормального и смелого правительства не окажется.ПРОСТО ВАЛЕРИЙДядя Вова, выбрось Миллера и всю его гоп-компании на помойку. Скакуасы уже все спёрли. И будут все излишки тырить. А гейропа опять обвинит Россию.Alex НемоНу таки дать полный напор и пусть трубы полопаются. Это головняк не России. Ну а потери на момент разрыва трубы по любому будет меньше чем от воровства бандерлоов.Комментировать
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