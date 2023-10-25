Строительство трех комплексов по переработке отходов завершат в Крыму в 2024 году

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и глава Республики Крым Сергей Аксенов обсудили 20 октября развитие инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на полуострове.
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