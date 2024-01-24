Дилеры опровергли слухи о том, что у владельцев BMW возникли проблемы

Появившаяся на днях в блогах и соцсетях информация о дистанционной блокировке производителем автомобилей BMW, эксплуатирующихся в России, при их подключении к дилерскому диагностическому оборудованию, произвела эффект разорвавшейся бомбы.
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