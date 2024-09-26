Хуситы повредили американский военный танкер

Хуситы повредили американский военный танкерХуситы временно лишили топлива авианосную ударную группу ВМС США- 23 сентября американский военный танкер-бункеровщик USNS Big Horn сел на мель и черпанул воды.
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