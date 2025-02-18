Деньги из воздуха: чем перспективен и опасен кэрри-трейд в юанях

Сверхвысокие ставки в российской экономике привели к некоторому замораживанию отечественного рынка. Многим инвесторам, в первую очередь частным, стало неинтересно вкладывать деньги во что-то, кроме банковских депозитов.
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