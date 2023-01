Джадд Трамп продолжает борьбу за свой второй титул на турнире Masters 2023

Джадд Трамп обыграл Райана Дэя в 1/8 финала на турнире Masters 2023 и вышел в четвертьфинал против Барри Хокинса в Alexandra Palace, сообщает World Snooker Джадд Трамп (фото: WST) Все Новости и результаты The Masters 2023 Турнирная таблица, результаты The Masters 2023 Расписание трансляций The Masters 2023 Райану Дэю не удалось воспользоваться серией шансов для победы в матче, и в решающем фрейме он тоже потерпел неудачу, в конечном итоге проиграв Джадду Трампу со счетом 6-5 в 1/8 финала на турнире Masters 2023.