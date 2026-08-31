📷⚡️Высокоскоростной реактивный перехватчик противника «Spys» Компания WIY Drones приступила к испытаниям специализированного БПЛА-перехватчика «Spys», спроектированного для уничтожения скоростных реактивных беспилотников противника.
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