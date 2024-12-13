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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чемпионат России. Серохвостов стартует вторым, Поварницын - 20-м, Логинов - 26-м, Латыпов - 35-м, Бабиков - 38-м, Пащенко - 40-м, Бажин – 44-м

Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону Ижевск Мужчины, спринт  Начало – 10.00 по московскому времени, прямая трансляция – на «Матч ТВ».

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