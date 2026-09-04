Сотовым операторам надо приковывать генераторы к вышкам

Двое пьяных запросто лишили вышку сотовой связи мобильного генератора в Советском районе Крыма. «С территории базовой станции, расположенной в одном из сел района, был похищен генератор стоимостью более 72 тысяч рублей», - говорится в полицейском сообщении.
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