Сотовым операторам надо приковывать генераторы к вышкам

Двое пьяных запросто лишили вышку сотовой связи мобильного генератора в Советском районе Крыма. «С территории базовой станции, расположенной в одном из сел района, был похищен генератор стоимостью более 72 тысяч рублей», - говорится в полицейском сообщении.