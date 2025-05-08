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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Советник Лапорты о матче с «Интером»: «Уже на 3-й минуте после подката на Ямале судья подошел с скамейке, сказал Флику отойти и начал угрожать»

Советник Лапорты о матче с «Интером»: «Уже на 3-й минуте после подката на Ямале судья подошел с скамейке, сказал Флику отойти и начал угрожать»

Каталонский клуб уступил 6:7 по сумме двух матчей в полуфинале Лиги чемпионов. Игру обслуживала бригада арбитров под руководством Шимона Марчиняка.

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