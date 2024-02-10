Bloomberg сообщило о потере ФРГ статуса промышленной супердержавы

В ближайшие дни Германия лишится статуса промышленной сверхдержавы. Как указало агентство Bloomberg, к этому привели конкуренция со стороны США, энергетический кризис, а также спад интереса Китая к товарам из ФРГ.
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