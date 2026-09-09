"Самая страшная ночь из всех": ВСУ ударили по Новороссийску. Есть жертвы

Русские регионы ночью атакованы дронами. Горели дома, храм, детский сад. "Самая страшная ночь из всех", пишут жители Новороссийска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Анапе 18-летнег...
- Генерал Гурулёв с...
- Говоря о предател...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым