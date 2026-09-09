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Царьград

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"Самая страшная ночь из всех": ВСУ ударили по Новороссийску. Есть жертвы

"Самая страшная ночь из всех": ВСУ ударили по Новороссийску. Есть жертвы

Русские регионы ночью атакованы дронами. Горели дома, храм, детский сад. "Самая страшная ночь из всех", пишут жители Новороссийска.

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