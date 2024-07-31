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Несекретные материалы

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FP: нельзя допустить покушения на президента России или ухода его с поста

FP: нельзя допустить покушения на президента России или ухода его с поста

Когда и почему спецслужбы Запада и США преследуют иностранных лидеров и к каким неприятным последствиям это часто приводит? Иногда ответ парадоксален: самые критикуемые лидеры других стран зачастую бывают такими персонами, уход которых может причинить лишь вред и ущерб.

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Комментарии
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Надежда
К сожалению, мы не можем послать этих любителей западных печенек. Продадутся западу и все повторится, как и с небратьями из страны 404
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20 час.
Александр Рус
поэтому и надо отстреливать
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19 час.
anna_n8mailru Надежда Антошкина
Штаты ничего и не умеют как только убирать тех. кто с ними не согласен.
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17 час.

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