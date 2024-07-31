Когда и почему спецслужбы Запада и США преследуют иностранных лидеров и к каким неприятным последствиям это часто приводит? Иногда ответ парадоксален: самые критикуемые лидеры других стран зачастую бывают такими персонами, уход которых может причинить лишь вред и ущерб.