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РИА Новости заявило о вине британских консультантов за удар по Ил-76 с пленными

РИА Новости заявило о вине британских консультантов за удар по Ил-76 с пленными

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбили российский военный самолет Ил-76 со своими же пленными бойцами, которых везли на обмен, под давлением «британских советников», утверждает «знакомый с ситуацией» источник РИА Новости.

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