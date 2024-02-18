РИА Новости заявило о вине британских консультантов за удар по Ил-76 с пленными

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбили российский военный самолет Ил-76 со своими же пленными бойцами, которых везли на обмен, под давлением «британских советников», утверждает «знакомый с ситуацией» источник РИА Новости.
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