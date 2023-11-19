Из офисного работника в экстрасенсы: почему все больше россиян хотят стать эзотериками

Интересная дискуссия возникла на этой неделе — а нужно ли российским женщинам высшее образование? Поводом для жарких споров стало высказывание сенатора от Челябинской области Маргариты Павловой, которая призвала переориентировать девушек с учебы в вузе на семейные ценности.