Названы самые частые ошибки на ЕГЭ по русскому языку

Выпускники ошибались в заданиях, где проверялось правописание "не" и "ни" По информации Федерального института педагогических измерений (ФИПИ), наиболее распространенные орфографические ошибки выпускников связаны с правописанием гласных и согласных в корнях слов, приставок и суффиксов, употреблением мягкого знака, а также написанием частиц "не" и "ни".