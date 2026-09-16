Названы самые частые ошибки на ЕГЭ по русскому языку

Выпускники ошибались в заданиях, где проверялось правописание "не" и "ни" По информации Федерального института педагогических измерений (ФИПИ), наиболее распространенные орфографические ошибки выпускников связаны с правописанием гласных и согласных в корнях слов, приставок и суффиксов, употреблением мягкого знака, а также написанием частиц "не" и "ни".
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