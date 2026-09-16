Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Названы самые частые ошибки на ЕГЭ по русскому языку

Названы самые частые ошибки на ЕГЭ по русскому языку

Выпускники ошибались в заданиях, где проверялось правописание "не" и "ни" По информации Федерального института педагогических измерений (ФИПИ), наиболее распространенные орфографические ошибки выпускников связаны с правописанием гласных и согласных в корнях слов, приставок и суффиксов, употреблением мягкого знака, а также написанием частиц "не" и "ни".

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым