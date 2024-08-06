Модные и старомодные броши: как выбрать и носить?

Красота и стильБольше по теме Как отличить брошь, которая добавит шика вашему образу, от той, что превратит вас в героиню ретро-фильма? Мы все знаем, что среди украшений есть те, что в тренде, и те, что уже давно считаются устаревшими.
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