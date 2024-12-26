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Царьград

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Потеря Приднестровья, следом - Одессы: Газовый сговор Киева и Молдавии. 150 тысяч тонн нашего оружия у ВСУ - второй фронт и крупнейший кризис

Потеря Приднестровья, следом - Одессы: Газовый сговор Киева и Молдавии. 150 тысяч тонн нашего оружия у ВСУ - второй фронт и крупнейший кризис

Риск военного вторжения Кишинёва в ПМР возникал и раньше, однако столь высоким не был ни разу. Полагаясь на данные СВР России, президент Молдавии уже отдала приказ о подготовке к спецоперации по захвату ГРЭС.

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