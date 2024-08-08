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Роскошную усадьбу на Волге экс-замминистра обороны Иванова могут снести

Роскошную усадьбу на Волге экс-замминистра обороны Иванова могут снести

Особняк бывшего сотрудника главного военного ведомства является "самостроем".Родовое поместье бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, которое находится на берегу Волгии, в скором времени может пойти под снос.

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Комментарии
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Владимир Петров
Санаторий для ветеранов и членов их семей вполне можно устроить.
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15 час.
Ю
Юрий Зубрин
Вот именно ...Вспомните как И.В. Сталин поступил с дачей И.Папанина :&quot;Дети скажут спасибо!&quot;
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12 час.

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