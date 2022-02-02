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Миллиардный долг «Барсы», Чалов в «Базеле», Россия против Украины в 1/2 ЧЕ по мини-футболу, Гринвуд все еще арестован, Буше получил год тюрьмы условно и другие новости

Миллиардный долг «Барсы», Чалов в «Базеле», Россия против Украины в 1/2 ЧЕ по мини-футболу, Гринвуд все еще арестован, Буше получил год тюрьмы условно и другие новости

Привет, друзья! Февраль начался ярко – то ли ещё будет. Ловите главные новости прошедшего дня!  1. Неутешительные результаты аудиторского анализа в «Барселоне»: долг клуба – 1,173 млрд евро, убыток – 481 млн, зарплатный фонд на 40% выше, чем у других топ-клубов.

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