Привет, друзья! Февраль начался ярко – то ли ещё будет. Ловите главные новости прошедшего дня! 1. Неутешительные результаты аудиторского анализа в «Барселоне»: долг клуба – 1,173 млрд евро, убыток – 481 млн, зарплатный фонд на 40% выше, чем у других топ-клубов.
Популярные статьи
- Американец понесет флаг российской команды на Олимпиаде в Пекине?
- 21-й «Шлем» Надаля, арест Гринвуда по подозрению в изнасиловании, Юри Алберто в «Зените», золото Бабикова и Буртасовой и другие новости
- Миллиардный долг «Барсы», Чалов в «Базеле», Россия против Украины в 1/2 ЧЕ по мини-футболу, Гринвуд все еще арестован, Буше получил год тюрьмы условно и другие новости
Свежие комментарии