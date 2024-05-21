В Перми появился «Медведь соленые уши» и «Медведь ПерЬмь»

Каждая скульптура отражает страницу истории или культурный код региона.В Перми на набережной Камы появилась новая арт-инсталляция — композиция из 10 скульптур медведей, которые стали подарком городу от Сбербанка.
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