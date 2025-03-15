OpenAI просит у властей США большей свободы в отношении ИИ

Смягчить правила смягчить правила в отношении искусственного интеллекта (ИИ) просит американскую администрацию компания, занимающаяся разработками в области OpenAI, 14 марта пишет гонконгское издание South China Morning Post.
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