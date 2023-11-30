Музыкант Владимир Киселев заявил, что артисты отказываются выступать с SHAMAN

Лидер группы "Земляне" и владелец "Русской медиагруппы" Владимир Киселев признался, что российские исполнители отказываются сотрудничать с певцом SHAMAN (настоящее имя - Ярослав Дронов) из-за неискренности артиста.
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