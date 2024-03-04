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Лидер Левой партии ФРГ посчитала опасным передавать Taurus Киеву после утечки

Лидер Левой партии ФРГ посчитала опасным передавать Taurus Киеву после утечки

Сопредседатель Левой партии Германии Янине Висслер, в воскресенье, 3 марта, заявила, что считает очень опасной возможную передачу Украине ракет Taurus на фоне утечки разговора высокопоставленных германских военных.

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