Лидер Левой партии ФРГ посчитала опасным передавать Taurus Киеву после утечки

Сопредседатель Левой партии Германии Янине Висслер, в воскресенье, 3 марта, заявила, что считает очень опасной возможную передачу Украине ракет Taurus на фоне утечки разговора высокопоставленных германских военных.
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