Аномальная жара в Европе: более 10 000 погибших за неделю

Аномальная жара, накрывшая Европу в конце июня, привела к значительному росту смертности. Согласно данным сети мониторинга Euromomo, опубликованным Reuters, за неделю с 22 по 28 июня 2026 года число избыточных смертей в 27 странах Европы превысило 10 600 человек.