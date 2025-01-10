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Царьград

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Москва: до +4°C, дожди и гололед до 20 января, предупреждает Гидрометцентр

Москва: до +4°C, дожди и гололед до 20 января, предупреждает Гидрометцентр

В пятницу москвичей ожидает облачная погода с дождем и гололедицей. Температура днем составит от 2 до 4°C, в Подмосковье — от 0 до +5°C.

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