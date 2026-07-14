DPA: Германия отказалась от участия в военных учениях в Польше

Германия не примет участие в военных учениях "коалиции желающих" в Польше, запланированных на осень. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в учениях задействуют британские и французские войска, а Германия отказалась из-за его небольшого масштаба.
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