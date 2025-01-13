Пушилин: ВС России продвинулись до западной границы ДНР

Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что войска Российской Федерации находятся примерно в семи километрах от западной границы республики, которая граничит с Днепропетровской областью.
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