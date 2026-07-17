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Север Пресс

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Власти Салехарда выделят 5% парковочных мест на стоянках под электромобили

Власти Салехарда выделят 5% парковочных мест на стоянках под электромобили

На парковках Салехарда не менее 5% машино-мест должны быть оборудованы под парковку электрокаров. Такие нововведения администрация города прописала в постановлении «О внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования городского округа».

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