Власти Салехарда выделят 5% парковочных мест на стоянках под электромобили

На парковках Салехарда не менее 5% машино-мест должны быть оборудованы под парковку электрокаров. Такие нововведения администрация города прописала в постановлении «О внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования городского округа».
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