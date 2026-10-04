Октябрьский портфель: облигации, дивиденды и золото на фоне высокой ставки

Октябрь традиционно воспринимается как месяц неопределённости: рынки реагируют на новости о санкциях, доходности облигаций колеблются у психологических отметок, а инвесторы гадают, когда регулятор наконец решится на смягчение политики.
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