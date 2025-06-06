Володин направил обращение в Бундестаг из-за слов Мерца о Второй мировой

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин обратился к руководству немецкого парламента с официальным письмом, в котором выразил недовольство высказываниями канцлера Германии Фридриха Мерца о Второй мировой войне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии