Грузинские власти взялись за мигрантов из РФ, раскачивавших тбилисский майдан

Алексей Горшков

Пусть и вопят, как резанные, разновсяческие "светлоликие" и прочие "рукопожатные", но опыт подавления Майданов В ЗАРОДЫШЕ, приводивший к ИСКЛЮЧЕНИЮ БОЛЬШОЙ КРОВИ в будущем, У НАС (в том числе и в Грузии - она же тоже часть СССР) ЕСТЬ, хотя и ОБГАЖЕН ДОНЕЛЬЗЯ !!! Берлин 1953 года, Венгрия 1956 года, наш Новочеркасск 1962 года, Чехословакия 1968 года... Просто внутри руководства нашим тогдашним государством ещё не всё прогнило, нашлись люди, взявшие на себя ответственность за подавление беспорядков, которые могли привести к пролитию на порядки большего количества невинной крови - вон, что в стране победившего Майдана сейчас творится! ТО ЖЕ было бы - если бы не нашлось людей, в зародыше подавивших деструктивные силы! А что касается "умников", штампующих однотипные "Цветные революции" - по-моему уже ОЧЕВИДНО некоторое ВЫРОЖДЕНИЕ самОй западной мысли! Если ранее принципом западных лидеров было: "Работает - значит эффективно", то сейчас очевидно, что "засбоило" - уже не "тянет", НО(!) они почему-то - видно от неспособности думать - не видят, что это уже ПРОСТО НЕ РАБОТАЕТ !!! Допустим: Майдан на Украине "вышел" - значит надо действовать ПО ТЕМ ЖЕ "ЛЕКАЛАМ "! Но ЗАТЕМ - в Белоруссии, Гонконге, Венесуэле, Боливии - это УЖЕ не сработало - а тактику они НЕ СОВЕРШЕНСТВУЮТ !!! Даже безмозглые вирусы гриппа как-то мутируют, приспосабливаясь к изменениям, а эти - ТУПО В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ, НЕ СВОРАЧИВАЯ, ПРУТ !!! Понятно, что это всё ДЕКОРАТИВНЫЕ ФИГУРЫ какого-то DEEP STATE ("глубинного государства"), но и НАСЧЁТ ЕГО МЫСЛИТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ УЖЕ ВОЗНИКАЮТ СОМНЕНИЯ !!! Разве будет РАЗУМНАЯ, тем более - ТАЙНАЯ - СТРУКТУРА такими ИДИОТАМИ прикрываться - что, ума не хватает кого-то ПОПРИЛИЧНЕЕ найти - не так позориться?!