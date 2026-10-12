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Америку покоряет еще один талант из России: кто такой Суниев, добравшийся до НХЛ и уже начавший там забивать

Америку покоряет еще один талант из России: кто такой Суниев, добравшийся до НХЛ и уже начавший там забивать

Преодолел не самый простой путь.«Калгари» в нынешнем сезоне НХЛ будет мало на что претендовать. У команды средний тренер и нет игрока, вокруг которого можно строить франшизу.

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