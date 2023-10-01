VII Международный Владивостокский Марафон - праздник спорта состоялся во Владивостоке

VII Международный Владивостокский Марафон — самое массовое, уникальное беговое событие Дальнего Востока прошло на волне хорошего настроения и единения со спортом и людьми, которых связывает бег, а это 3500 спортсменов из 7 стран и 151 города, сообщает ИА PrimaMedia.
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