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Закон, порядок, государство

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VII Международный Владивостокский Марафон - праздник спорта состоялся во Владивостоке

VII Международный Владивостокский Марафон - праздник спорта состоялся во Владивостоке

VII Международный Владивостокский Марафон —  самое массовое, уникальное беговое событие Дальнего Востока прошло на волне хорошего настроения и единения со спортом и людьми, которых связывает бег, а это 3500 спортсменов из 7 стран и 151 города, сообщает ИА PrimaMedia.

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